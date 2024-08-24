أطفال غزة وكذبة 'حقوق الانسان'.. والضجة بسبب 'حياة ماعز'!

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ويعرض البرنامج بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول أطفال غزة وما يعيشونه في ظل العدوان الاسرائيلي.

نبدأ مع "أبو محمد" الذي كتب: أين حقوق الإنسان واين الكذب لدى هولاء، الأمم المتحدة الصهيونية والامريكية. ما يحدث في قطاع غزة لن يحدث ولا يحدث ولن يجرؤ أي مجرم على فعل تلك الجرائم بحق أبناء غزة وفلسطين.. قتل في كل مكان أطفال ونساء ومدنيين وانتهاك المستشفيات والمدارس والمخيمات.

اما "نزيه وهبي" ايضا علق: وجميع تلك المسميات التي نشأنا في ظلها تسقط تحت حذاء طفل من اطفال غزة. العالم برمته متآمر على الشعب الفلسطيني الا من رحم ربي.. يا رب ارنا قدرتك وارفع الظلم عنا يا قهار يا جبار يا الله.

فيما كتب "نبيل الديلمي": الامريكي يبكي على تلوث البيئة في البحر الاحمر بعد اصابتنا للسفينة النفطية المتوجهة لدعم للكيان الصهيوني، ولم يبك من تلوث ايديهم اليومي بدماء اطفال ونساء ورجال وشيوخ ابناء غزة بسبب القصف الاسرائيلي المتواصل عليهم وسط صمت عربي مخزي ومهين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشيشان.. هذه الزيارة الأولى منذ 13 عاما تأتي في ظل الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية. بوتين يبدو أنه يحضر لهجوم مضاد ضد الأوكرانيين بمساعدة القوات الشيشانية. فهل يكون هذا الهجوم المضاد نقطة تحول مهمة في الحرب؟

هذا الموضوع حظي بتفاعل واهتمام من قبل الناشطين العرب على مواقع التواصل.

هناك تعليق من "احد بودستور" ونقرأ فيه: زيارة الرئيس بوتين لصديقه رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف لم تكن زيارة ودية ولكن لطلب عشرين الف جندي شيشاني لمواجهة تقدم الجيش الاوكراني في مقاطعة كورسك الروسية حيث احتلت جزء كبير منها.. الحرب مرشحة للتوسع فقد تدخل الحرب بيلاروسيا وفنلندا.

حساب "بلو وِيْل" ايضا علق: علي روسيا ان تستخدم كل ما أوتيت من قوة وتكنولوجيا عسكرية لتصفية وتدمير الجيب الاوكراني في كورسك خلال أسبوعين الى شهر عالأكثر من تاريخه.. وروسيا تمتلك كل المقومات التي تؤهلها وتوصلها بإذن الله لذلك.

أما "عزيز" فكتب في هذا السياق.. سجلوها عني: ستالين مسح المدن الروسية ليقتل الالمان.. عقيدة الروس الحربية ستنهي الموضوع. الروس يقاتلون حتى آخر بشر وسيُخرِجون الاوكران ومن يدعمهم ولو قصفوا كورسك بالنووي. روسيا ستبيد الاوكران ولو مات معهم نصف الروس.

فيلم حياة الماعز.. الفيلم الهندي الذي يثير جدلا واسعا ونقاشات في مختلف الاتجاهات حول دوافعه واهدافه. الفيلم يروي قصة حقيقية لشاب هندي مع كفيله السعودي وهروبه من هذا الكفيل نهاية الأمر. ومن ضمن الجدل الذي اثاره الفيلم، الهجوم على الممثل العماني طالب البلوشي الذي لعب دور الكفيل السعودي، حيث خرجت مطالبات بمنعه من دخول المملكة.

مقابل الهجوم على الممثل العماني طالب البلوشي، حملة تضامن معه على مواقع التواصل.

"مالك" كتب في هذا السياق: وين كانت نخوتهم ورجولتهم لما سووا مقاطعة مع قطر ويريدون يحاربوا قطر من أجل لا شيء. أين نخوتهم ورجولتهم فيما يحدث لغزة وأطفالها يذبحون.

"كويتي حر" ايضا علق: الفنان العُماني طالب البلوشي جسَّد دور الكفيل الظالم في حياة الماعز وهذا النموذج موجود في كل الخليج (الفارسي) ليس فقط في السعودية، الفنان لم يتعرض للسعودية والهجوم عليه ظلم كبير، ترا قناة العربية وشاهد وروتانا مسوين مليون فلم عن دول عربية واجنبية وبعض السعوديين للاسف عشان فلم واحد سووا سالفة!

التعليق الأخير من "بن قحطان" ونقرأ فيه: لم تحرك نخوتهم أشلاء أطفال غزة وجثث الشهداء المتفحمة وأجساد الرضع الهزيلة بسبب الجوع والطغيان الصهيوني، بل وصل ببعضهم الحال لشتم الشهداء ومدح ما تقوم به "إسرائيل" من مجازر. هم أنفسهم أستنفرت خلايا ذبابهم الإلكتروني وآلتهم الإعلامية من أجل حياة ماعز.

الحياة الاجتماعية في مصر دائما مليئة بالأحداث والحكايات التي تشغل الرأي العام. آخر هذه الأحداث ما حصل مع الفنان المصري محمد فؤاد الذي كان حديث الشارع مؤخرا، بعد حادثة تهجمه على طبيب في مستشفى عين شمس التخصصي متهما اياه بالتقصير مع شقيق فؤاد المريض.

تابعوا الحلقة كاملة في الفيديو المرفق..