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58 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

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