البرازيل تؤكد التزامها بتعزيز العلاقات مع إيران

العالم- إيران

وفي رسالة وجهها الى نظيره الايراني "عباس عراقجي" ،هنأ وزير الخارجية البرازيلي بتولي عراقجي منصبه الجديد.

وأعرب وزير الخارجية البرازيلي عن سعادته بتعيين عراقجي وزيرا لوزارة الخارجية الإيرانية متمنيا له النجاح والتوفيق في منصبه الجديد، كما أكد التزام البرازيل بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع إيران.

واعتبر وزير الخارجية البرازيلي ان التاريخ المشترك لايران والبرازيل والمتمثل في 121 عاما من العلاقات الدبلوماسية، يظهر أهمية الشراكة بين البلدين.

وأعرب فييرا عن رغبته وتصميمه المؤكد على العمل بشكل وثيق مع نظيره الايراني من أجل اطلاق مبادرات جديدة وزيادة تعميق العلاقات بين البلدين.

واكد فييرا على انه يمكن للبلدين تعزيز وتمتين العلاقات الايرانية-البرازيلية بشكل مستمر ومستدام في المجالات ذات الاهتمام المشترك.