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طيران الاحتلال يشن غارتين على بلدتي عيتا الشعب وكفركلا جنوب لبنان

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

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