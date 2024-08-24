الرئيس الاوكراني: روسيا سوف تعرف ما هو الانتقام!

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"انقلب السحر على الساحر"؛ الى هذا المبدأ يستند الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو في ذكرى استقلال أوكرانيا الذي وجهه من المنطقة الحدودية حيث شنت كييف هجومها المفاجئ في روسيا؛ أكد فيه أن روسيا تسعى إلى تدمير أوكرانيا؛ إلا أن الحرب عادت إلى ديارها.

وقال زيلينسكي في خطابه: أوكرانيا تفاجئ مرة أخرى؛ روسيا سوف تعرف ما هو الانتقام.. كل من يريد زرع الشر في أرضنا سيحصد ثماره على أراضيه. هذا ليس تنبؤا، وليس شماتة، وليس انتقاما أعمى. إنه عدالة. بوتين رجل عجوز مريض من الساحة الحمراء يهدد الجميع باستمرار بالزر الأحمر.

زيلينكسي كان يشير بذلك إلى تلويح موسكو بالتهديد بكارثة نووية في حال شن الجيش الأوكراني هجوما على محطة كورسك النووية الواقعة في المنطقة التي تشن فيها كييف هجوما منذ أسبوعين.

بالرغم من ذلك تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا 115 أسيرا من كل جانب بعد مفاوضات بوساطة إماراتية. في أول عملية تبادل للأسرى بين البلدين منذ أن شنت أوكرانيا هجومها المباغت على منطقة كورسك الروسية.

وكان الجانبان قد تبادلا بالفعل عددا من الأسرى عدة مرات على مدار الحرب التي دخلت عامها الثالث، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى الف 1788 اسيرا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين الروس الذين شملتهم عملية التبادل تم أسرهم في كورسك. وان جميع الجنود الروس المفرج عنهم موجودون حاليا في روسيا البيضاء وسيتلقون الرعاية الطبية عند عودتهم إلى بلدهم.

بدوره قال الرئيس الاوكراني إن العائدين هم من أفراد حرس الحدود والحرس الوطني والبحرية والقوات المسلحة وأعرب عن امتنانه للقوات الأوكرانية التي ساعدت في توفير أسرى للتبادل.