السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤
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وزيرا الخارجية الايراني والمصري يبحثان هاتفيا علاقات البلدين وتطورات المنطقة

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

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