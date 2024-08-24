السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤
٠٤:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة سعي جميع الاطراف لمنع توسع دائرة الحرب بالمنطقة

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :