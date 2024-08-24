أطعمة على كبار السن تجنبها.. تعرّف عليها

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وتشير الأخصائية، إلى أنه على كبار السن الابتعاد عن تناول الغريب فروت، لأن بعض الأدوية التي يتناولها كبار السن قد لا تتوافق مع الغريب فروت. وتجنب البيض النيئ لأنه يمكن أن يكون مصدرا لعدوى مرضية.

وتقول: "يجب على كبار السن توخي الحذر عند تناول الغريب فروت ومنتجاته، لأنها يمكن أن تتفاعل مع أدوية تخفيض مستوى ضغط الدم والقلق والأرق، لأن عواقبها مزعجة".

ووفقا لها، تؤثر الأطعمة الدهنية والمقلية والساخنة والحادة والمتبلة سلبا في الغشاء المخاطي للمعدة، الذي يتباطأ تجدده لدى كبار السن بسبب اضطراب عملية التمثيل الغذائي. كما أن المعلبات والنقانق تحتوي على نسبة عالية من الملح. لذلك قد تسبب الوذمة. ومن الأفضل استبدال السكر والحلويات بالعسل والفواكه المجففة والفواكه الطازجة.

وتقول: "من الأفضل لكبار السن استبعاد الأجبان الزرقاء والأطباق المصنوعة من البيض واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية التي لم تخضع لمعالجة حرارية كافية، لأنها قد تحتوي على مسببات الأمراض والتهابات خطيرة، حيث أنه مع تقدم العمر تضعف منظومة المناعة وبالتالي قد تكون مضاعفاتها خطيرة".

وتشير الطبيبة، إلى أن تناول البيض النيئ، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسلمونيلا التي يصاحبها التقيؤ والإسهال، الذي يسبب فقدان الكهارل والبوتاسيوم، ما قد يؤدي إلى سكتة قلبية.