العالم- إيران

و في مقابلة مع وكالة ارنا، صرح محافظ الناصرية انه ولأول مرة منذ تعيينيه كمحافظ للناصرية منذ 5 اشهر ،يقوم شخصيا مواكب زوار الامام الحسين (ع) في الناصرية.

ولفت الى انه خلال زيارة الأربعين لهذا العام،بذلت الجهود لنشر 100 مركبة إنقاذ، بما في ذلك مركبات الطوارئ ومركبات التزويد بالكهرباء ومركبات الإطفاء، على طريق الأربعين في محافظة الناصرية وحدها، علاوة على تخصيص 100 حافلة بدلا من الشاحنات للعمل على نقل زوار مراسم الاربعين مجانا.

وافاد بان التعاون الثنائي المشترك بين البلدين قائم على افضل وجه عند معبري شلمجة وجذابة في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

كما صرح محافظ الناصرية بالعراق بأنه تم تحييد مؤامرات اعداء الوحدة الايرانية-العراقية في مراسم الاربعين الحسيني معتبرا هذا الامر من بركات مسيرات الاربعين.

وبدوره ثمن مدير معهد الدراسات الاستراتيجية ومجموعة "نيو فيو" الإعلامية وممثل الوفد الإعلامي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مراسم الاربعين "محمد علي صنوبري" جهود العراق شعبا وحكومة وايضا محافظ الناصرية المبذولة في خدمة زوار الامام الحسين (ع) ، مشيرا الى ان زوار الأربعين الحسيني يواجهون ازمة في المواصلات والازدحام المروري في طريق عودتهم.

واعتبر صنوبري بأن التجربة قد اثبتت أن أفضل استراتيجية لحل هذه المشكلة هي بناء وتطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية، موضحا بأنه يمكن استخدام هذه الشبكة كأفضل وأسرع وسيلة للتنقل خلال مراسم الاربعين .

واضاف انه وعبر تسهيل وسائل النقل العام، يمكن استخدام شبكة النقل بالسكك الحديدي كممر تجاري ايضا خلال بقية أيام العام.