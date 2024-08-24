السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي: ستسمعون اخبارا سارة بشأن الإنتقام

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :