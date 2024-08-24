شاهد.. عائلات فلسطينية تعيش في كهوف بالضفة الغربية لهذا السبب!

العالم - خاص بالعالم

بصعوبة بالغة تمكنا من الوصول الى خربة التبان أقصى جنوب الضفة الغربية، حيث عائلات فلسطينية تسكن تحت الأرض بسبب الاحتلال، فلا أمن ولا أمان ولا شيء من مقومات الحياة، حياة بسيطة تعيشها العائلات تعيدنا الى زمن الحياة البدائية، هم يقبلون بها للحفاظ على أرض الآباء والأجداد.

ويقول عيسى حمامدة، وهو مواطن فلسطيني يسكن خربة التبان، لمراسل قناة العالم: والله نحن نعاني معاناة صعبة منهم، اكثر معاناتنا من المستوطنين والجيش، مرة يغلقون علينا الطرق، ومرة يمنعونا من المرور، ومرة يمنعونا من اخراج اغنامنا الى المراعي، ومرة يأتون بأغنامهم لتأكل مزروعاتنا في اراضينا، ولا احد يستطيع ردعهم، ولكن نحن سنبقى ثابتين في اراضينا حتى لو قتلونا او هدموا مساكننا.

المسن عيسى حمامدة وعائلته يعيشون داخل كهف تحت الأرض، في ظروف صعبة للغاية منذ سنوات بعيدة، وحاولوا مرارا بناء مساكن بسيطة هربا من ضيق الكهف، لكن الاحتلال سرعان ما أخطر كل ما هو على سطح الأرض بالهدم، لكن الصمود والتحدي لديهم هو سيد الموقف.

وقال سهيلة نعمان، وهي مواطنة فلسطينية تسكن في كهف بخربة التبان، لمراسلنا: والله عيشتنا صعبة، واولادنا الصغار يخافون عندما يأتي المستوطنون، المستوطنون يضايقوننا وعندما اذهب للطبيب فهم يتعرضون لنا عند العودة.

ملاحقة الفلسطينيين في المناطق النائية هو مسلسل يومي للاحتلال، اذ بلغ عدد المنشآت التي هدمها الاحتلال منذ بداية العام الجاري في عموم الضفة، أكثر من 560، منها 213 منزلا مأهولا حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.