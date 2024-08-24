فيديو خاص: شيخ جاء بـ 5 أجيال من اللبنانيين لزيارة الاربعين؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف العاملي انه جاء الى كربلاء مع اسرته التي ضمت والده شقيقته وأبناءه وأحفاده والتي مثلت عدة أجيال متتالية، مشيرا الى ان هناك خصوصية تأسر القلوب وتجذبها نحو الحسين عليه السلام.

واعتبر سماحته ان ذلك يجعل الكثيرين من اتباع الديانات الاخرى يسيرون بهذه الطريق، ويقدمون كل شيء للناس على هذا الطريق.

وشدد على ان هناك سرا في الاربعين، نابعا من الايمان بالمبادئ التي ثار من أجلها الامام الحسين عليه السلام.

وتشهد المحاور المنتهية الى مدينة كربلاء المقدسة مسيرة مليونية باتجاه مرقد الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام.

وتنتهي الزيارة يوم غد في ذكرى اربعين الامام الحسين عليه السلام، وسط توقعات بان يصل عدد الزوار الوافدين الى المدينة الى نحو 27 مليون شخص.

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