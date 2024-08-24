شاهد.. تظاهرة حاشدة في باريس تنديدا بدعم فرنسا لنتنياهو

العالم - خاص بالعالم

ولم تمنع عطلة الصيف في فرنسا المتظاهرين من الخروج الى الشارع؛ يقولون في هذه المظاهرة التي خرجت من قلب العاصمة باريس إن ماكرون شريك في الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

محتجون رددوا الهتافات المنددة بالاصطفاف الاوروبي خلف امريكا وضغطها من اجل فرض سياسات حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، بينما يقول الشارع هنا كلمته.

وقال منسق جمعية "يورو فلسطين"، نيكولا شاشاني، لقناة العالم: حراك الشارع المتضامن مع فلسطين مستمر ولن يتوقف، تشاهدون امام اعينكم الرفض الشعبي للمجازر التي ترتكب امام انظار العالم، كل تلك الصور والمشاهد القاسية يجب ان تعدل الموقف من "اسرائيل".

يركض اطفال مشاركون في التظاهرة، متبنين الشعارات التي يحملها اباؤهم، صور اطفال ابرياء قتلهم العدو الاسرائيلي.. يعجز لسان المتظاهرين عن وصف المظلومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ويدعون لمقاطعة كل البضائع والمنتجات الداعمة للكيان المحتل، معتبرين أن المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين.

وقال أمين عام تجمع "يهود ضد اسرائيل"، سباستيان مارك، لقناة العالم: طالما لم يتم وقف إطلاق النار فإننا سنواصل التعبئة. جمعيتي عضو في الاتحاد اليهودي الفرنسي. نحن نناهض الصهيونية، ونحن مع إنهاء الاحتلال لكامل الاراضي الفلسطينية وإنهاء الفصل العنصري ومع حق عودة اللاجئين، وباختصار مع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم.

وتعالت الهتافات المنددة بآلة الحرب الصهيونية، ورفع المتظاهرون الراية الفلسطينية وسط الجماهير التي رددت شعار الحرية لفلسطين.