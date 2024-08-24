ملحمة كربلاء الإنسانية تعم أجواء ليلة "الأربعين" + صور

العالم - العراق

في كل عام يتجدد العشق الحسيني في ملحمة العشق الخالدة تلك الملحمة العظيمة وهي زيارة الاأربعين التي تشهد قمة الجنون الحسيني وتتمثل بعشاق الامام الحسين (عليه السلام) الذين يرسمون أعظم صور الحب الحسيني في كربلاء المقدسة.

إنها فلسفة العشق الحسيني التي استطاعت أن تحافظ على بقائها منذ قرون عبر الأجيال وهذا العشق ليس خاصاً بالموالين فقط بل أصبح عشقا يمتد من الموالين لأهل البيت إلى ديننا الإسلامي ليعم كل البشرية جمعاء ولتصبح راية الإمام الحسين (عليه السلام) راية تلتف حولها كل الطوائف والمذاهب والأديان.

وتعد زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.