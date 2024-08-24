اللواء سلامي: ستسمعون أخبارا جيدة بشأن انتقامنا

العالم- ایران

زار اللواء حسين سلامي المعبر الدولي في خسروي برفقة قائد مقر نجف الأشرف، وقائد ونائب قائد حرس الثورة الإسلامية لمحافظة نبي أكرم (ص)، ومساعد الشؤون السياسية والأمنية للمحافظة، وأمين لجنة الأربعين، وعدد من المسؤولين في المحافظة للإطلاع على حركة مرور وعودة الزوار.

وخلال تواجده في بوابات عبور الزوار، تحدث اللواء سلامي مع الناس الموجودين في المعبر، واطلع على حالة المرور والمشاكل الموجودة في الطريق. وفي رده على سؤال من الناس حول الانتقام من كيان الاحتلال الإسرائيلي، قال إنكم ستسمعون أخباراً جيدة عن الانتقام بإذن الله.