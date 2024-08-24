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لابيد لنتنياهو: اذهب الى القاهرة بنفسك ولا ترسل أحدا آخر لابرام الصفقة الآن

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

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