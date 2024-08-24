القوات الجوية الروسية تدمر ثلاث قواعد للمسلحين في سوريا

العالم - سوریا

وأضاف إغناسيوك: "في 23 أغسطس، دمرت الضربات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف (التي تسيطر عليها الولايات المتحدة) وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في بادية الشام".

وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، يوم 18 أغسطس الجاري، أن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين المختبئين في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري شمال شرقي سوريا.

وأضاف أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، لم يتم تسجيل أي هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية.

وعلى صعيد آخر، أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بأنه في 17 أغسطس، فوق منطقة التنف بمحافظة حمص على ارتفاع 6700 متر، حدث اقتراب خطير بين قاذفة مقاتلة من طراز "إف/ إيه - 18" أمريكية تابعة لـ "التحالف" الدولي في سوريا، وطائرة من طراز "آن - 30" تابعة لقوات الجو الروسية، التي كانت تقوم برحلة مخططة في الأجواء السورية، واتخذ الطاقم الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، التدابير اللازمة على الفور لمنع الاصطدام".

ومطلع الشهر الماضي، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا لن تبادر لإجراء أي اتصالات مع الولايات المتحدة بعد سلسلة الحوادث التي تضمنت اقترابا خطيرا بين طائرات أمريكية مسيرة وطائرات روسية في أجواء سوريا.

يذكر أن سوريا وبرغم استعادة سيطرتها بدعم أساسي من روسيا على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.