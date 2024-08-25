الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
١٢:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

معاريف: تقدر تل أبيب ان حزب الله سيهاجم بمجرد ان تقدم حماس للوسطاء اجابة سلبية على مقترح التسوية

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :