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معاريف: تل أبيب تقدّر ان حزب الله سيهاجم بمجرد ان تقدم حماس للوسطاء اجابة سلبية على مقترح التسوية

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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