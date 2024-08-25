الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
٠١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

عدد من الإصابات باستهداف الإحتلال منزلا في شارع السكة شرق مخيم جباليا

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :