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مصادر لبنانية: غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف العديد من البلدات في جنوب لبنان

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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