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وسائل إعلام إسرائيلية: الطلب من السكان في نهاريا والجولان بالبقاء قرب الملاجئ

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

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