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إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

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