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جيش الإحتلال: تقديراتنا ان حزب الله سيقصف في الساعات المقبلة الشمال وندعو لدخول الأماكن المحصنة

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

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