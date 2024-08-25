الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
٠١:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل القناة 14 الاسرائيلية: انتهاء الموجة الأولى من الضربة الإستباقية ضد حزب الله

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :