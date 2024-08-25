الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
٠١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الإنذار تدوي في حانيتا وادميت ويعرا ومانوت ونيفيه زيف خشية تسلل طائرات مسيّرة

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :