الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
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تعليق الحلات الجوية من وإلى تل أبيب بسبب الوضع الأمني

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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