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إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في متات بالجليل الغربي

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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