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صفارات الإنذار تدوي في معالوت ترشيحا ومحيطها بالجليل الغربي

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

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