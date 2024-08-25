الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
٠٣:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة عكا

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :