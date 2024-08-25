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القناة 12 العبرية: وزير الحرب يعلن تفعيل وضع خاص بالجبهة الداخلية ما يسمح بفرض تعليمات وقيود على المستوطنين

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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