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حزب الله يؤكد استهداف هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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