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حزب الله يؤكد استمرار استهدافه لمواقع وثكنات العدو ومنصات قبته الحديدية في شمال فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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