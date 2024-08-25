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جيش الاحتلال: تقرر فرض قيود على شمال الجولان وجنوبه والجليل والاغوار والكرمل ومنطقة تل ابيب الكبرى

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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