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بيان اولي لحزب الله:المقاومة الاسلامية بلبنان في اعلى جهوزيتها وستقف بالمرصاد لاي اعتداء صهيوني واذا تم المساس بالمدنيين سيكون العقاب قاسيا

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

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