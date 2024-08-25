اجتماعات القاهرة وكلمة المقاومة الحاسمة

العالم - مع الحدث

كيف تقرأ دعوة حماس من الوسيطين المصري والقطري للاستماع والاطلاع مع تمسكها بما التزمت به في الثاني من يوليو كمرجعية للتنفيذ لا للتفاوض كما تقول؟

ما تفسير الترويج الامريكي للاجواء البناءة بعد اتصالات بايدن بأمير قطر والرئيس المصري وتضخيم محادثات الايام المقبلة؟

ما حقيقة ضغوط المؤسسة العسكرية الاسرائيلية باتجاه وقف الحرب فورا وان يبقى الجيش خارج حدود القطاع؟

هل تصعيد القصف والغارات على وسط القطاع وجنوبه هدفه الضغط على المقاومة للقبول بالمقترح وكيف سيكون جوابها؟

وتستضيف هذه الحلقة كل من الباحث بالعلاقات الدولية د. حسن الزين، والخبير بالشؤون الاسرائيلية عامر خليل.