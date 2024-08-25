لحظة بلحظة.. حزب الله يبدأ عملية الرد الأولى على اغتيال فؤاد شكر

العالم- لبنان

وأكد بيان المقاومة “بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وبالتزامن مع ‏استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ”.

وأوضح البيان ان “هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للإنتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها إن شاء الله تعالى”، وشدد على ان “المقاومة الإسلامية في لبنان الآن وفي هذه اللحظات هي في أعلى جهوزيتها وستقف بقوة وبالمرصاد ‏لأي تجاوز أو اعتداء صهيوني وبالأخص إذا تم المسّ بالمدنيين فسيكون العقاب شديداً وقاسياً جدا”.

وفي بيان آخر، قالت المقاومة الاسلامية “بعون الله تعالى لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل”، وتابعت “هي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات بحمد الله كما هو مقرر”.

ولفت البيان الى ان “عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الان تجاوزت 320 صاروخا بإتجاه مواقع العدو “، واشارت الى ان “المواقع التي تم استهدافها وإصابتها بعون الله تعالى: 1- قاعدة ميرون، ‏2- مربض نافي زيف، ‏3- قاعدة زعتون، ‏4- مرابض الزاعورة، ‏5- قاعدة السهل، ‏6- ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل، ‏7- ثكنة يو أف في الجولان السوري المحتل، ‏8- قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل، ‏9- قاعدة يردن في الجولان السوري المحتل، ‏10 – قاعدة عين زي تيم، ‏11- ثكنة راموت نفتالي”.

واوضح البيان ان “بقية التفاصيل حول العملية العسكرية ستأتي في بيانات لاحقة”.



نص بيان رقم 1 الصادر عن المقاومة الاسلامية

بسم الله قاصم الجبارين

بيان أولي عن المقاومة الإسلامية في لبنان

‏” إنّا من المجرمين لمنتقمون”‏

في يوم أربعينية الإمام الحسين بن علي عليهما السلام سيد الشهداء وإمام الأحرار ورمز التضحية والإيثار ‏والإباء، وعند فجر هذا اليوم الأحد الواقع في 25 آب 2024 وفي إطار الرد الأولي على العدوان الصهيوني ‏الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدّى إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر رحمه ‏الله وعدد من أهلنا الكرام من نساء وأطفال، بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً، وبالتزامن مع ‏استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ.‏

هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للإنتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها إن شاء الله تعالى.‏

إن المقاومة الإسلامية في لبنان الآن وفي هذه اللحظات هي في أعلى جهوزيتها وستقف بقوة وبالمرصاد ‏لأي تجاوز أو اعتداء صهيوني وبالأخص إذا تم المسّ بالمدنيين فسيكون العقاب شديداً وقاسياً جداً.‏

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ‏

المقاومة الإسلامية

نص بيان رقم 2 الصادر عن المقاومة الاسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

“إنّا من المجرمين منتقمون”‏

أولاً، بعون الله تعالى لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل

وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات بحمد الله كما هو مقرر.‏

ثانياً، عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الان تجاوزت 320 صاروخا بإتجاه مواقع العدو ‏

ثالثاً، المواقع التي تم استهدافها وإصابتها بعون الله تعالى: ‏

‏1- قاعدة ميرون

‏2- مربض نافي زيف

‏3- قاعدة زعتون ‏

‏4- مرابض الزاعورة

‏5- قاعدة السهل

‏6- ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل

‏7- ثكنة يو أف في الجولان السوري المحتل

‏8- قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل

‏9- قاعدة يردن في الجولان السوري المحتل

‏10 – قاعدة عين زي تيم ‏

‏11- ثكنة راموت نفتالي

رابعاً، بقية التفاصيل حول العملية العسكرية ستأتي في بيانات لاحقة .‏

‏ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ‏

‏ المقاومة الإسلامية

فيديو.. أضرار كبيرة في مستوطنة مانوت بعد سقوط صاروخ اطلق من لبنان:

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دمار وأضرار جراء قصف حزب الله على شمال فلسطين المحتلة ضمن عمليات الرد عل اغتيال القيادي فؤاد شكر:

فيديو.. اندلاع حرائق ودمار كبير جراء قصف حزب الله الواسع في الجليل شمال فلسطين المحتلة:

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فيديو.. انفجار طائرة مسيرة في أحد المواقع شمال فلسطين المحتلة:

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فيديو.. لحظة سقوط صاروخ أطلق من لبنان على شمال فلسطين المحتلة

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وفی ما یلی أهم التطورات بشأن عملية الرد الأولى على اغتيال الشهيد فؤاد شكر:

-مصدر في حزب الله: الاحتلال لم ينجح في اعتراض المسيّرات الانقضاضية، والأهداف التي تتحدث عنها "إسرائيل" استجابة لهجوم تضليلي نفذناه، وقد نجحنا في تضليل الاحتلال عبر إطلاق عدد كبير من الصواريخ

-القناة 12 الإسرائيلية: رغم إعادة فتح مطار بن غوريون فإن عشرات الرحلات ستؤجل وتلغى بشكل كامل

-إعلام صهيوني: النيران التي أطلقت ضمن المرحلة الأولى من رد حزب الله غطت مسافة 1500 كلم٢ من شمال فلسطين المحتلة

-رئيس بلدية حيفا: فتحنا الملاجئ العامة في جميع أنحاء المدينة بعد تقييم أمني

-الطائرات الحربية الصهيونية شنت غارات جوية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي صديقين وياطر واطراف زبقين

‫-الإعلام العبري يتحدث عن سقوط اصابات في صفوف الصهاينة في ‫نهاريا وعكا وراموت نفتالي