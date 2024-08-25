بالفيديو.. مراسل العالم يكشف تفاصيل رد حزب الله على اغتيال الشهيد شكر

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان البيان الاول تحدث عن الرد الاولى على جريمة اغتيال القائد فؤاد شكر بالاضافة الى عدد من المدنيين، وانه تم استهداف هدف نوعي ستفصح عنه المقاومة في بيان لاحق، فيما تحدث البيان التالي عن مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الاسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود داخل الكيان الاسرائيلي، وتاكيد عبور المسيرات بنجاح ووصولها لاهدافها،

واشار مراسلنا الى ان المقاومة اطلقت اكثر من 300 صاروخ من لبنان باتجاه مواقع العدو، والقواعد التي استهدفت حتى الان قاعدة ميرون، مربض نافي زيف، زعتون ‏، مرابض الزاعورة، قاعدة السهل، ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل ،ثكنة كيلع ، ثكنة يو أف، قاعدتي نفح ويردن في الجولان السوري المحتل، قاعدة عين زي تيم، ثكنة راموت نفتالي.

وتابع مراسلنا ان المقاومة اكدت انها ستكشف تفاصيل من العملية في البيانات اللاحقة، مبينا ان الساعة 4 فجرا شن الاحتلال الاسرائيلي غارات عنيفة، حيث شن 40 غارة على 14 نقطة من القطاع الشرقي والاوسط والغربي بزعم ان هذه النقاط ان حزب الله يطلق او يتحضر لاطلاق الصواريخ منها. لافتا الى انه اثناء الغارات كانت تطلق الصورايخ من بعض الاماكن التي باغتت الاحتلال الاسرائيلي والذي تحدث عن اضرار كبير ومنها انقطاع الكهرباء داخل اماكن في كيان الاحتلال.

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