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هيئة البث الاسلرائيلية عن مصدر سياسي: هجوم حزب الله كان موجها نحو منشآت استراتيجية

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

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