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مصادر اعلامية: صفارات الانذار لاتزال تدوي في عدد من مستوطنات الشمال

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

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