الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
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مصادر لبنانية: اطلاق صلية صاروخية باتجاه الجليل الاعلى

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

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