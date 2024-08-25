السياسة الخارجية الإيرانية الفرص والتحديات..التصعيد الاسرائيلي مع حزب الله

العالم - بانوراما

واضاف عراقجي أن الجميع في ايران يعملون لتحقيق المصالح الوطنية، والحفاظ على الأمن وسيادة البلاد، مؤكدا أن قضية المقاومة هي أحد أسس السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، وأن طهران ستستخدم كل إمكانياتها لدعم محور المقاومة ونصرة الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة. من جهة أخرى أكد عراقجي أن إحياء الاتفاق النووي بصيغته الحالية لم يعد ممكنا، داعيا إلى إطلاق مفاوضات نووية جديدة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: شن حزب الله هجوما بطائرات انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث ‏جنوب مستوطنة يعرا، مستهدفا أماكن تموضع ضباط وجنود الاحتلال. واستهدف حزب الله بالأسلحة المناسبة موقع هرمون، وانتشارا لجنود الاحتلال ‏في محيط مواقع مسكفعام وحدب يارون و‏بياض بليدا وحانيتا، واستهدف أيضا موقعي الراهب والرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وموقع زبدين في ‏مزارع شبعا المحتلة. واعترفت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة مواقع عسكرية في شتولا بالجليل الغربي بقذائف مدفعية اطلقت من جنوب لبنان.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.