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اعلام الاحتلال: انباء اولية عن سقوط اصابات في راموت نفتالي بالجليل الاعلى

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

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