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الاحتلال يعلن حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارا من السادسة صباح اليوم

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

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