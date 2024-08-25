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اعلام الاحتلال: سقوط صواريخ في مستوطنة راموت - نفتالي بالشمال وانباء عن وقوع اصابات

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

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