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مصادر لبنانية: جريح بحالة حرجة في غارة على بستان في القاسمية وصواريخ جو ارض باتجاه المنصوري

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

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