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مراسل العالم: الاحتلال شن 40 غارة على جنوب لبنان صباح اليوم

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

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