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الاحتلال يدعو مستوطنيه في طبريا وحيفا ومستوطنات الشمال بالنزول الى الغرف المحصنة والملاجئ وعدم مغادرتها

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

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