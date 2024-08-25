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اعلام الاحتلال: حرائق في مناطق مفتوحة في كل من "قديتا عين هوزيم" ومفترق "كواح" و"غونين" في الشمال

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

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