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مصادر اعلامية: رد المقاومة الاسلامية في لبنان على عملية اغتيال الشهيد فؤاد شكر نفذت باعلى درجات الدقة والنجاح

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

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